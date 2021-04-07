Около 1,5 млн га земель Казахстана находится в частной собственности — МСХ

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Около 1,5 млн га казахстанских земель находится в частной собственности, заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров.

«Около 1,5 млн га земель находится в частной собственности. Они были получены до введения моратория», — сказал Омаров, отвечая на вопрос депутата Геннадия Шиповских об 1,472 млн га земель сельхозназначения РК в частной собственности, на обсуждении проекта закона РК «О внесении изменений (…) по вопросам земельных отношений», на пленарном заседании мажилиса в среду.

По его словам, этими казахстанскими землями владеют 128 различных субъектов, в том числе, физлица, юрлица.

«Все они в южных регионах получили земли, в том числе, пастбища, пашни. В целом, все эти земли заняты производством сырья для обеспечения продовольствием», — добавил Омаров.

Через акиматы МСХ РК, по его данным, ведет космический мониторинг этих земель.