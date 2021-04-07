«Спустя год с начала пандемии Казахстан бьет собственные рекорды по числу зараженных». «Перепись по ковиду, или Операция «Вакцинировать всех!». «Алаш-Орда»: герои казахского народа или незадачливые политики?». «Я кричал! Молча такие вещи не пишутся»

Сетевой Казахстан 7 апреля 2021г.

AZATTYQ . ORG . «Президент демонстративно отчитывает министра, а люди по-прежнему не носят маски. Какая тут связь?» — Тотальное игнорирование санитарных норм, толпы людей на рынках и в общественном транспорте, подпольные застолья и нехватка вакцины. Спустя год с начала пандемии Казахстан бьет собственные рекорды по числу зараженных.

TIME . KZ . «Перепись по ковиду, или Операция “Вакцинировать всех!”» — 10 миллионов казахстанцев, или 53 процента населения страны, правительство республики планирует привить от COVID-19 до сентября этого года. То есть по 2 миллиона человек в месяц начиная с апреля. На заседании кабмина во вторник объявили, что задача №1 — открыть в страну путь не только российской, но и иностранным вакцинам. Задача № 2 — убедить население получить укол.

«Удобно и с ветерком» — В правительстве рассказали, водителям каких регионов вот-вот повезет, а кому еще придется потерпеть и подождать. В этом году в Казахстане будет построено, отремонтировано и реконструировано в общей сложности порядка 6000 километров дорог. При этом движение будет открыто на 1,2 тыс. км полотна.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Ерунда и абсурд»: медики раскритиковали вакцинацию в ТРЦ» — После публичной порки от Президента чиновники экстренно начали наверстывать упущенное для вакцинирования время. В частности, алматинские поликлиники без предварительных анонсов объявили о массовой вакцинации. В первой декаде апреля к ним подключатся торгово-развлекательные центры. Поставить прививку можно будет между перекусом бургером и шопингом. Правда, медикам такие прививочно-развлекательные пункты не внушают доверия – они считают их опасными для здоровья.

INFORMBURO . KZ . ««Совру, если скажу, что вакцинация прошла бесследно». Монологи казахстанцев, привившихся «Спутником V»» — Врачи говорят, что полностью привитыми считаются те, кто получил два компонента вакцины. Таких в Казахстане не много. Они из числа тех, кто на передовой: медики, педагоги и полицейские. Эта категория получает уже второй компонент, в то время как большинство населения – только первый. Мы поговорили и с теми, и с теми, чтобы понять, что ждёт наш организм при получении вакцины, к каким симптомам и изменениям стоит быть готовыми.

SPUTNIKNEWS . KZ . ««Я кричал! Молча такие вещи не пишутся». Интервью Олжаса Сулейменова в преддверии юбилея» — Для кого-то это дела давно минувших дней: 12 апреля будет 60 лет с тех пор, как впервые в истории планеты человек полетел в открытый космос. Для казахстанского поэта Олжаса СУЛЕЙМЕНОВА, готовящегося отмечать 85-летие, воспоминания в памяти свежи, словно это было вчера… О том, как однажды утром проснуться знаменитым, как создавалась поэма «Земля, поклонись человеку!», о личных встречах с Юрием ГАГАРИНЫМ, о том, в чем он увидел недобрый знак незадолго до гибели первого космонавта Земли и многом другом Олжас Омарович рассказал в эксклюзивном интервью.

QMONITOR . KZ . ««Алаш-Орда»: герои казахского народа или незадачливые политики?» — Политическая история Казахстана ХХ века изобилует массой «белых пятен», неточностей, а то и просто идеологических натяжек. Особенно это касается периода двух российских революций и последовавшей за ними кровопролитной гражданской войны. В том числе речь идет о движении «Алаш». Например, многие сегодня видят в его лидерах героев казахского народа. Однако существуют и иные оценки. Сегодня мы беседуем с известным блогером Максатом КЕНЖЕБАЕВЫМ — Партия «Алаш» — это не отдельная политическая единица, исповедовавшая радикальные идеи отделения территории Казахстана от Российской империи, а всего лишь ответвление российской конституционно-демократической партии (кадетов, как тогда их называли).

EXPRESS — K . KZ . «Как нам капитализировать соседство с Китаем?» — Известный российский китаист Алексей МАСЛОВ рассказал в интервью «ЭК» о выгодах, которые может принести казахстанско-китайское экономическое сотрудничество — На мой взгляд, сейчас роль вашей страны, как крупнейшей экономики в Центральной Азии, для Китая актуализируется, появляются очень перспективные возможности. Во-первых, видно, что Пекин начинает менять логистику своих поставок… Он начинает рассматривать Казахстан не как промежуточный регион своих поставок, а как самостоятельный в этом плане. То есть ваша территория будет интересна ему как цель назначения – и для реализации в Казахстане своей продукции, и для перегрузки ее там и дальнейшего распределения по соседним рынкам.

RITMEURASIA.ORG . «Жилье несбывшихся надежд. В Казахстане в очередниках более полумиллиона граждан» — Дефицит жилья в Казахстане остается острым, несмотря на поддержку этого сектора государством. Дело в том, что проводимая властями республики социальная политика хаотична и неустойчива. Ими принимаются различные программы, но выполняются последние, исходя из возможностей бюджета в определённый момент времени и потому воспринимаются как необязательные к выполнению рекомендации, во многом носящие декларативный характер. В результате, подобно бумерангу, возвращаются, не достигнув цели.

TURANPRESS . KZ . «Большая газовая эпопея» — Насколько теория «полноценной газификации» столицы совпадает с полученными практическими результатами?.. Пока же можно констатировать, что акимат столицы оказался не готов выполнить важное поручение первого президента. Подготовительная работа практически не велась, да и сейчас темпы и качество ее оставляют желать лучшего. Не стоит забывать, что проект газификации охватывает не только Нур-Султан, но и Акмолинскую и Карагандинскую область. Видимо, придется к этой теме возвращаться еще не раз.

SPIK . KZ . «Что ТВ готовит нам» — Сенатор Дана НУРЖИГИТ озаботилась состоянием отечественного телевидения и по этому поводу послала запрос на имя премьер-министра страны. То, что нам показывают отечественные телеканалы, не просто изумляет, а порой даже повергает в ступор и уныние. Ибо бесконечная череда концертов или шоу, в которых переодетые женщинами мужчины на сцене старательно изображают аульчанок, или городских кокоток, иных чувств и вызвать не может. Так что Дана Нуржигит далеко не первая, кто поднимает проблему о содержании казахстанских телеканалов.

CARAVAN . KZ . «Почему казахи не приняли “Кочевника”: история первого казахстанского блокбастера» — В прошлом году незаметно прошло такое событие, как 15-летие со дня выхода на экран первого казахского блокбастера. На фильм, снятый по всем правилам голливудского кино, были затрачены огромные для того времени деньги – 34 миллиона долларов, не считая вложений, сделанных европейской продюсерской компанией “Wild Bunch”. Картину купили 75 стран мира. Но вот в Казахстане настолько ополчились против картины, что через несколько лет пришлось снимать еще один блокбастер на эту же тему: объединение казахов и пробуждение патриотических чувств.

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