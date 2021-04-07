Средняя оценка казахстанских школьников опустилась до тройки

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ — Дистанционное обучение привело к катастрофическому падению успеваемости казахстанских школьников, сообщает телеканал «Астана».

«Просто ребенок уже устал, я вот чувствую: за этот год он уже выдохся. Даже сидя дома, он выдохся. Ему надо дать отдохнуть. Какой-то передых. Можно сделать в один месяц, например, в августе, допустим, по субботам. Но каникулы должны быть для ребенка каникулами», — убежден отец школьника Сакен Мудатов.

По его словам, его сын измотан новой формой обучения. Отсюда и плохая успеваемость, считает мужчина.

Педагоги и родители уверены, что дистанционные занятия так и не смогли заменить уроки в школе. Средняя оценка по стране за третью, основную, четверть упала до тройки. Однако «летняя школа» для отстающих — не выход, уверены специалисты.

Дети рассчитывают на отдых и нуждаются в нем, считает психолог Райса Байдалиева. Пока идет погоня за показателями, у школьника не появится интереса к обучению, говорит специалист. Другая сторона «летней школы» — тотальная нагрузка на учителей.

«Учителя, которые будут теперь работать в летнее время, они придут уставшие и выгоревшие в новый учебный год. Я думаю, это будет не лучшее продолжение всей школьной истории. Наверное, нужно перестраивать всю систему обучения, делать так, чтобы у детей была мотивация к обучению», — предложила Байдалиева.

Будут ли заниматься дети летом пока неизвестно. Решение планируют принять до конца учебного года.