Потенциал Байконура не раскрывается, развитие космоса в РК идет по нисходящей – депутат

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Потенциал космодрома Байконур не раскрывается, а развитие космической отрасли в Казахстане идет по нисходящей, считает депутат мажилиса от Народной партии Айкын Конуров.

«Необходимо безотлагательно определиться со стратегией по отношению к космодрому, городу Байконыр и развитию отечественной космической отрасли. Мы все еще сохраняем гордый статус космической державы – во многом, благодаря Байконуру и изначально имели более выгодные стартовые условия, по сравнению со многими странами. Но развитие космического сектора идет по нисходящей траектории, постепенно угасая», — сказал Конуров в среду, озвучивая депутатский запрос.

По его словам, «имеющийся потенциал пока не раскрывается, не приносит отдачи стране».

«Реализуются отдельные проекты, осваиваются значительные бюджетные средства. Но в целом, все это не имеет под собой стратегического видения, больших понятных задач и объединяющих идей. Например, перспективы проекта «Байтерек» до сих пор не ясны. Аналогичным образом складывается ситуация вокруг комплекса Байконур и города Байконыр. Объемы космической деятельности там неуклонно сокращаются. Нет четкого понимания, как будет развиваться регион дальше», — отметил депутат.

В качестве сравнения он привел информацию о развитии космической отрасли в других странах.

«Проект по изучению Марса реализуют ОАЭ. Половина стран Ближнего Востока и Северной Африки имеют космические программы и за последние десять лет почти удвоили свои инвестиции – с $775 млн в 2010 году до $1,3 млрд в 2020 году. Китай планирует в наступившей новой пятилетке строительство частного космодрома, чтобы обеспечить растущий спрос частных космических компаний. В Новой Зеландии с населением менее 5 млн человек создана частная компания, которая уже называется главным конкурентом знаменитой корпорации Илона Маска SpaceX», — добавил Конуров.

Кроме того, он отметил, что космическая индустрия дает толчок целому пласту высокотехнологичных сфер: робототехнике, созданию новых материалов, ядерным и информационным технологиям, развивает науку. При этом в Казахстане крайне ограничено число отраслей, благодаря которым можно было бы претендовать на переход к пятому технологическому укладу. Космическая индустрия же, по мнению мажилисмена, является отличной возможностью войти и закрепиться в пуле передовых высокотехнологичных стран.