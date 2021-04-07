Создать госорган по регулированию тарифов в ЖКХ под контролем Токаева предложил депутат

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Создать госорган с функциями регулирования тарифов в жилищно-коммунальной сфере под контролем президента Казахстана, предложил депутат мажилиса от Народной партии Казахстана Газиз Кулахметов.

«Предлагаем создать единый орган, объединяющий некоторые функции минэнерго и миннацэкономики, для передачи регуляторной функции по утверждению тарифов в жилищно-коммунальной сфере: воды, тепла, электричества. Также предлагаем передать созданный орган под контроль президента», — сказал Кулахметов на пленарном заседании мажилиса в среду.

По его словам, нужно также ввести ценовое регулирование стоимости энергетического угля, зафиксировать нынешнюю цену на товарный и сжиженный газ до 2025 года.

Минэнерго является отраслевым регуляторам и возникает конфликт интересов при утверждении тарифов производителей энергии, отметил депутат.

«Поставщики услуг, по закону, обязаны инвестировать и вовремя модернизировать свой парк», — пояснил Кулахметов.

Сообщение минэнерго о повышении с 1 апреля предельных тарифов теплоэлектростанций на 15%, стало, по его данным, последней каплей в бедственном положении многих казахстанцев.

Монополисты аргументируют эту меру необходимостью модернизации оборудования, износ которого составляет 53%. Якобы, у производителей электроэнергии средств не хватает даже на ремонт, а им еще нужно повышать зарплату сотрудников. То есть, опять монополисты решают свои проблемы за счет потребителей, повышая предельные тарифы. Спрашивается, на что ушли миллиарды, которые народ платил все эти годы, отметил депутат.

На сайте минэнерго поясняется, что повышение тарифов 2019, 2020, 2021 годов происходит по одним и тем же причинам: рост тарифов на возобновляемые источники энергии и рост цен на топливо. При этом, по оценке депутата, непонятно, какие расходы включены в производство электроэнергии, отсутствует прозрачность и открытость при принятии решений.