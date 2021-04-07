Мажилис поддержал инициированный Токаевым земельный законопроект

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ — На пленарном заседании мажилиса были поддержаны инициированные президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым законодательные поправки по вопросам земельных отношений.

«Законопроектом предусматривается введение запрета на обладание иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами, юридическими лицами Республики Казахстан с иностранным участием, международными организациями, научными центрами с международным участием, а также кандасами земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности и на праве временного землепользования», — сообщили в пресс-службе мажилиса в среду.

Согласно поправкам, из земельного законодательства исключаются материальные нормы права, регламентирующие вопросы предоставления прав на сельскохозяйственные земли иностранным землепользователям и совместным предприятиям, имеющим долю иностранного участия, а также кандасам.

При этом предусмотрено, что право временного землепользования на земельные участки сельскохозяйственного назначения, предоставленные до 1 июля 2016 года на условиях аренды вышеуказанным землепользователям, действует до окончания срока действия договора аренды и не подлежит продлению.

Законопроект поддержали депутаты всех парламентский фракций и депутатской группы АНК.

Напомним, 1 сентября 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, напомнил, что 31 декабря 2021 года в Казахстане завершится земельный мораторий, и заверил, что «земля иностранцам продаваться не будет». Однако, по его словам, «правительство должно в полной мере задействовать в экономический оборот сельскохозяйственные земли», привлечение инвестиций в аграрный сектор, по мнению президента, «необходимо как воздух».

20 января депутат мажилиса Берик Дюсембинов, обращаясь с запросом от лица группы мажилисменов, заявил о том, что правительство должно оперативно внести изменения в Земельный кодекс, поскольку действие моратория на продажу земли заканчивается в 2021 году.

«Острая общественная дискуссия, состоявшаяся за эти пять лет, показала, что у населения сформировалось четкое видение земельного вопроса, но позиция населения по земле пока не узаконена», — добавил Дюсембинов.

22 февраля стал известен ответ премьер-министра Аскара Мамина, который пообещал депутатам лишь «рассмотреть возможность запрета» на продажу земли иностранцам.

12 марта Токаев направил в мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам.