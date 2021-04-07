Токаев встретился со своим спецпредставителем по международному сотрудничеству

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился со своим специальным представителем по международному сотрудничеству Ержаном Казыхановым, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу со своим новым Спецпредставителем по международному сотрудничеству Ержаном Казыхановым. Глава государства отметил, что создание этой новой должности в структуре администрации президента свидетельствует о повышенном внимании руководства страны к проблематике международного сотрудничества в свете динамично меняющейся глобальной и региональной повестки», — говорится в сообщении в среду.

Среди главных приоритетов деятельности спецпредставителя президент обозначил тесную координацию с зарубежными партнерами по преодолению тяжелых последствий пандемии COVID-19, привлечение внешних ресурсов в целях скорейшего восстановления национальной экономики и социальной сферы.

«В этой связи было обращено особое внимание на необходимость реализации прорывных инвестиционных проектов с акцентом на цифровые и зеленые технологии, наращивания сотрудничества с многосторонними финансово-экономическими организациями, активного участия Казахстана в выстраивании обновленной мировой торговой архитектуры в рамках ВТО. К числу важных направлений работы Ержана Казыханова были также отнесены вопросы расширения международного сотрудничества в гуманитарной сфере, климатической дипломатии, а также продвижению ключевых внешнеполитических инициатив РК», — добавили в Акорде.

С учетом перечисленных задач, Токаев обратил внимание спецпредставителя на важность обратной связи с отечественными и зарубежными «мозговыми центрами», гражданским обществом Казахстана в русле концепции «слышащего государства».

«Президент выразил уверенность в том, что богатый послужной список Ержана Казыханова, занимавшего ответственные посты министра иностранных дел, помощника президента, постоянного представителя РК при ООН и ОБСЕ, посла в Австрии, Великобритании и США, позволит с честью выполнить возложенные на него новые обязанности», — сказано в сообщении.

Напомним, Казыханов стал специальным представителем президента Казахстана по международному сотрудничеству 5 апреля.