Адмперсонал облбольницы в Актау подозревают в получении надбавок за COVID-19 вместо врачей

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Административный персонал Мангистауской областной больницы в Актау подозревают в получении надбавок за COVID-19 вместо врачей, сообщает «Лада».

«Надбавки были перечислены административному персоналу в количестве 14 сотрудников, и размер их составляет свыше Т30 млн. К примеру, одному человеку было начислено Т425 тыс., другому – Т850 тыс., суммы начислялись разные каждому сотруднику. Это происходило в пик эпидемии – августе и сентябре прошлого года», — сообщил следователь антикоррупционной службы по Мангистауской области Иманмагзум Шагирбаев.

Следствие считает, что выплаты вместо медиков получали сотрудники бухгалтерии, экономического отдела и отдела кадров.

Вопрос привлечения к уголовной ответственности, как сообщил Шагирбаев, будет решён после того, как завершится досудебное расследование. Пока же трое сотрудников получили выговоры.

«В ходе досудебного расследования установили нарушение закона со стороны сотрудников Мангистауской областной больницы. В рамках статьи 200 уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан было внесено представление об устранении обстоятельств, приведших к нарушению данного закона. И в порядке статьи 200 уголовно-процессуального кодекса с участием представителей акимата области, управления здравоохранения, а также руководства департамента агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Мангистауской области было рассмотрено представление и по его результатам виновные сотрудники областной больницы привлечены к дисциплинарной ответственности. Им объявили дисциплинарные наказания в виде выговора и строгого выговора», — уточнил Шагирбаев.