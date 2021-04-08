Онлайн-магазины меняют картину инфляции в Казахстане — Нацбанк

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Онлайн-магазины меняют картину инфляции в Казахстане, заявляет Национальный банк Казахстана.

«В Алматы инфляция по социально значимым товарам более волатильная, чем официальные данные бюро нацстатистики. Например, в предновогодний период, 26-27 декабря 2020 года, зафиксировано резкое повышение цен на большинство продуктов питания в Алматы в крупных сетях, в то время как цены на локальных рынках практически не изменились», — говорится в информации, распространенной регулятором в четверг.

Согласно информации, БНС (бюро нацстатистики агентства по стратегпланированию и реформам (АСПР) РК) позднее фиксирует изменение цен, чем аналитическая программа Нацбанка для анализа ежедневной ситуации на рынке потребительских цен Galymzhan. Так, в столице, где только четыре онлайн-площадки — более сильная зависимость между данными системы Galymzhan и, чем в Алматы, где восемь онлайн-площадок.

Также, в ходе анализа агрегированных данных по социально значимым товарам в системе Galymzhan определено, что данные онлайн-магазинов в сравнении с ценами, фиксируемыми классическим методом обследования БНС, меняются быстрее, что, вероятно, связано с большей оборачиваемостью товаров в онлайн-магазинах и отсутствием издержек на обновление ценника.

При этом, темпы роста цен в онлайн-магазинах обычно ниже, чем в торговых точках, что может быть связано с наличие собственных онлайн-магазинов у крупных сетей, где стоимость продуктов может быть ниже, чем в единичных торговых точках.