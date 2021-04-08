«На мировом рынке свободных объемов вакцин для продажи физически нет». «ОСМС: страхование есть – медицины нет». «Решительная латинизация – неосознанная дерусификация?». «Миллион казахстанских детей живет на грани нищеты»

Сетевой Казахстан 8 апреля 2021г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О реформе государственного управления» — Не так давно были опубликованы сразу три важных стратегических документа – Общенациональные приоритеты Республики Казахстан на период до 2025 года, Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года и Концепция развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года. Планы грандиозные, но отличающиеся несколькими существенными недостатками. Во-первых, не дается адекватная оценка существующей ситуации. Во-вторых, отсутствует анализ предыдущих реформ. В-третьих, отсутствует механизм реализации… В-четвертых, практически не заложен механизм внешнего контроля… В-пятых, даже с учетом предыдущих пунктов документы предельно декларативны.

AZATTYQ . ORG . «Константа Аскара Мамина: премьер между Акордой и «библиотекой»» — Премьер-министр Казахстана Аскар МАМИН — чиновник, которого, как кажется, обходят стороной политические и социальные потрясения. Смена президента, рост протестности, парламентские выборы, острый экономический и социальный кризис на фоне эпидемии коронавирусной инфекции никак не сказались на карьере Мамина. Назначенный в 2019 году тогда еще президентом Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ Мамин, который редко появляется перед журналистами и практически не общается с населением, сохранил пост главы правительства при Касым-Жомарте ТОКАЕВЕ.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему только треть членов правительства активна в социальных сетях?» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ, известный своей концепцией «слышащего государства», общается с обществом через твиттер, но не активен в Facebook, где сконцентрирована социальная и гражданская активность казахстанцев. А среди членов правительства наиболее эффективно используют сети министр науки и образования Асхат АЙМАГАМБЕТОВ и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдад МУСИН. У них наибольшее количество подписчиков и постоянно обновляющаяся лента.

EXPRESS — K . KZ . «Журналисты клещами вытянули из министра здравоохранения страшную тайну» — Министр здравоохранения Алексей ЦОЙ на онлайн-конференции наконец признался, что на мировом рынке свободных объемов вакцин для продажи физически нет. Повсюду царит диктат производителя. Минздрав ведет переговоры со многими мировыми производителями, но все они предлагают поставки вакцины на конец этого и даже на следующий год. Между тем Минздраву вакцина остро нужна здесь и сейчас.

FORBES . KZ . «ОСМС: страхование есть – медицины нет» — Депутаты возмущены работой системы обязательного медицинского страхования. Пересмотреть порядок финансирования медицинских услуг из Фонда социального медицинского страхования требуют депутаты парламента. По их мнению, вместо декларированного ранее принципа «деньги следуют за пациентом» на практике казахстанцы сталкиваются с повсеместным отказом в медицинской помощи из-за требований и ограничений, установленных ФСМС.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Побочные эффекты» — Аврал, некомпетентность и безнаказанность провалили вакцинацию от коронавируса в Казахстане… Что же еще должно не сделать правительство, чтобы быть отправленным в отставку? Это же самый настоящий саботаж. Причем, коллективный, организованный. Возможно, кем-то извне, направляемый.

KZAIF . KZ . Денис КРИВОШЕЕВ – «Отдайте рынку рыночное» — Цены растут везде. Просто уровень роста в каждой стране разный. Изменения тем сильнее, чем слабее экономика, чем скудней внутреннее производство и, как ни странно, чем сильнее нерыночные настроения в самой стране… Стоит напомнить, что уже несколько лет Казахстан живет в совершенно нерыночной, искривленной системе так называемого инфляционного таргетирования, когда Национальный банк стимулирует экономику высокими процентными ставками по тенге. Никто не понимает, где деньги берутся, так как кредитование реального сектора банками второго уровня толком не производится.

SPIK . KZ . «Марат Шибутов: Почему в Казахстане плохо развит общественный контроль» — В парламенте рассматривается проект закона «Об общественном контроле». О том, зачем нужен такой закон и как он возник, рассказывает участник рабочей группы, член НСОД Марат ШИБУТОВ — Общественный контроль должен начинаться с того, что по результатам проверок устраняются недочеты. И данный закон нужен не нам, активистам, а государству. Как использовать результаты общественных проверок – вот в чем главный вопрос. Общественники же работают не для удовлетворения собственного тщеславия, а чтобы улучшить условия жизни всех.

365 INFO . KZ . «Маркировка продуктов приведет к росту цен — производители бьют тревогу» — 11 ассоциаций обратились к президенту и премьер-министру подумать, следует ли Казахстану без анализа российского опыта вводить новый налог для потребителей. С 1 июля 2020 года в российской фарминдустрии заработала обязательная маркировка. Не прошло и года, как производители завыли — система привела к регулярным сбоям в работе всего рынка. Кстати, массовый дефицит лекарств в самые острые периоды пандемии в 2020 году, в том числе и нарушение их поставок в Казахстан, тоже последствия обязательной маркировки.

QMONITOR . KZ . «В состоянии агонии. Сколько еще протянет казахстанская наука?» — Инициированная нашим изданием дискуссия на тему: «Долго ли протянет казахстанская наука, если государство не примет адекватные меры по ее спасению?», судя по откликам самих ученых и количеству желающих высказать свое мнение, вызвала большой интерес в научном сообществе. И это понятно, особенно если учесть, что последний конкурс на грантовое финансирование научных и научно-технических проектов на 2021-2023 годы не просто лишил многих из них возможности продолжать исследования, но и фактически оставил без средств к существованию. В рядах безработных оказались и ученые физико-математического профиля – именно им мы решили предоставить слово сегодня.

IA — CENTR . RU . Максим КРАМАРЕНКО – «Решительная латинизация – неосознанная дерусификация?» — Дерусификация стала одним из основных признаков национального строительства в республиках бывшего Советского Союза. Это многослойное явление внутренней политики государств постсоветского пространства можно охарактеризовать как деятельность органов власти, направленную на сужение сферы применения русского языка, который в этих странах рассматривается как возможный инструмент влияния России на общественно-политические процессы… Казахстан – один из образцов, иллюстрирующих это предположение.

TIME . KZ . «Обналичить пенсионку и остаться с носом» — Юристы и нотариусы фиксируют вал попыток обналичить пенсионные накопления, изъятые из ЕНПФ на покупку жилья. Казахстанцы, имеющие хорошие белые зарплаты и не нуждающиеся в жилье, одержимы этой целью обязательно снять и потратить. Но чем чреваты мутные схемы?

«Второй сорт?» — Иностранный инвестор стал делить наших граждан на “белых” и “чёрных”. В нашей Конституции четко сказано, что каждый гражданин имеет право на свободу труда, на рабочие условия, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации. Но в Караганде нашлось предприятие, которому, по всей видимости, наши законы не писаны.

«Нешутейный первоапрельский тариф» — С 1 апреля предельные тарифы, по которым электростанции продают свой товар на оптовом рынке, подняты в среднем на 15 процентов. Но не спешите расстраиваться: мы с вами почувствуем это в своих платежках не раньше июня. Здесь сработают процедуры пересчета энергосбытами и переутверждения в Миннацэкономики тарифов уже с другого, потребительского конца на так называемом розничном рынке. Впрочем, радоваться оттяжке особо не приходится: сколько бы она ни длилась, все нешуточное повышение начиная с 1 апреля в новых тарифах будет учтено.

MK — KZ . KZ . «Миллион казахстанских детей живет на грани нищеты» — Перенять опыт соседней России и ряда других зарубежных государств в сфере демографической политики — с такой инициативой не раз выступала общественность. Недавно депутаты предложили гражданам Казахстана за рождение каждого ребенка выплачивать 4,2 миллиона тенге. Однако этот вопрос правительство пока не рассматривает.

LITER . KZ . ««Идет охота на ведьм»: вдова погибшего командира самолета Bek Air обратилась к Токаеву» — Самолет Fokker-100 компании Bek Air столкнулся с незаконно возведенным двухэтажным строением. Вдова погибшего командира самолета Bek Air, который разбился близ Алматы 27 декабря 2019 года, обратилась к Президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ и к Елбасы Нурсултану НАЗАРБАЕВУ. Она просит провести объективное расследование авиакатастрофы и снести все незаконные строения возле аэропорта.

CARAVAN . KZ . «Мусорный полигон еще не построен, а чиновники в нем уже замарались: в Семее разгорается скандал вокруг кредита ЕБРР» — Руководитель предприятия заявил, что сметы на строительство объекта завышены в 11 раз, а власти Восточного Казахстана уверяют, что это клевета. Он подчеркнул, что сравнил сметы на строительство мусорных полигонов. По данным Нигметова, в Западно-Казахстанской области каждый гектар нового полигона ТБО обошелся в 41 миллион тенге, тогда как в Семее цена полигонного гектара составит 478 миллионов – в 11 раз дороже аналога из ЗКО. В целом же расчетная проектная стоимость площадки по переработке ТБО в Семее запланирована в размере 3,8 миллиарда тенге.

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