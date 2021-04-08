Безудержное строительство в Казахстане бьет по качеству жилья, а цены завышены

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Адель Рустемова. Безудержное строительство в Казахстане бьет по качеству жилья, а цены часто завышены, сообщили эксперты, комментируя информацию о том, что услуги в сфере операций с недвижимым имуществом за январь-декабрь 2020 года составили Т1,52 трлн.

«Основными драйверами роста, исходя из таблицы, были покупка/продажа жилья – 137,9% рост), аренда недвижимости и управление недвижимостью. На мой взгляд, одной из главных причин таких изменений на арендном рынке была пандемия. Немало компаний закрыли свои офисы и на их место начали заходить другие фирмы, которые заключали долгосрочные контракты по выгодным для себя условиям», — сказал редакции КазТАГ финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

По мнению эксперта, сделки с жильем в Казахстане растут уже не первый год – потому что растет предложение. Строительство, по его словам, стало «новой нефтью», а государство агрессивно заходит на ипотечный рынок, предлагая новые и новые льготные программы.

Также, финансовый консультант считает, что пока есть наплыв пенсионных средств для оформления ипотеки всем желающим – рост сделок и цен будет продолжаться.

«Государство стало больше предлагать ипотечных программ, чтобы снизить напряжение в социальной сфере. Не могу прогнозировать, на какой срок хватит такой меры, но пока правительство изыскивает средства, чтобы обеспечивать ипотекой многих желающих, в том числе и на средства пенсионного фонда. Да, это поднимает цены на недвижимость, в том числе и для тех, кто не может или не хочет себе позволить ипотеку», — считает эксперт.

Также, по мнению собеседника агентства, сейчас не самое удачное время для покупки жилья.

«Активное и даже безудержное строительство бьет по качеству жилья, дома строятся с нарушением законов комфорта и даже простой логики, поэтому я бы рекомендовал немного подождать и посмотреть как будут сдаваться в эксплуатацию жилые комплексы, нет ли у них проблем с инфраструктурой. Жилье сейчас не дешевое и вряд ли подешевеет в тенговом выражении, поэтому перед покупкой квартиры или дома надо изучить его досконально, послушать отзывы», — подытожил Рысмамбетов.

Эксперт международной брокерской группы Tickmill Арман Бейсембаев в разговоре с КазТАГ также связал приход рынка в движение с пандемией коронавируса.

«Надо полагать, что этот рынок пришел в движение в связи с «ковидным» 2020 годом, когда образ жизни и привычки людей подверглись серьезной эрозии, вынуждая их менять модели поведения. Думаю, прошлый год вообще может оказаться переломным по многим аспектам существования страны, и осознать это в полной мере нам еще предстоит в будущем. Аренда – это смена одного жилья на другое, когда появилась необходимость либо уменьшить жилую площадь, тем самым снижая стоимость аренды, в связи со снизившимися доходами, либо увеличить размер жилья в связи с переходом на дистанционный формат работы и учебы (при условии достаточности дохода). В то же время, некоторая часть решилась на покупку жилья – в частности, на ипотеку – поскольку аренда стала попросту чрезмерно нестабильной», — пояснил Бейсембаев.

По его словам, это касается и бизнеса. Карантины нанесли большой удар по многим предпринимателям, но многие разорились, а другие извлекали выгоду из ситуации.

Также, эксперт подтвердил весомое влияние на рынок жилья ситуации со снятием части пенсионных накоплений.

«Рост цен на жилье в том числе поддержан возможностью воспользоваться этой мерой. С другой стороны, государство активно поддерживает жилищный рынок множеством льготных программ и дешевыми, практически бесплатными, деньгами, которые щедро вливаются в этот сектор», — считает Бейсембаев.

По мнению собеседника, нужно не торопиться с покупкой, а детально изучать все предложения и торговаться за серьезную скидку, поскольку на данный момент все же есть риск совершить покупку по завышенным, максимальным ценам.

«Опять же, если жилищный вопрос в семье решен, то покупка еще одной квартиры в качестве сохранения инвестиций не имеет большого смысла. Недвижимость – достаточно неликвидный товар, и для своего капитала лучше поискать другие активы», — заключил эксперт.