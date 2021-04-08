Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Более 15 тыс. жителей Нур-Султана заразились коронавирусом с начала года, сообщает пресс-служба акимата города.

«Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости CОVІD-19 в Нур-Султане остается нестабильной, город уже месяц находится в «красной зоне». С начала текущего года число заболевших по городу превысило 15 тыс., с начала пандемии зарегистрировано более 34 тыс. случаев. Из них 21 тыс. — симптомные и свыше 12 тыс. – бессимптомные», — рассказала главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова в ходе онлайн-брифинга в четверг.

По ее словам, в феврале в динамике заболеваемости наблюдалось снижение на 25% по сравнению с январем. С марта в столице наблюдается устойчивый рост заболеваемости и по итогам марта и семи дней апреля зарегистрировано на 2338 случаев больше, чем в январе и феврале (январь – 3763; февраль – 2811; март – 6011, апрель — 2901).

«С 17 марта ежедневный прирост заболеваемости превышал 1% с последующим снижением с 20 по 25 марта до 0,64 %. В течение последних 12 дней данный показатель сохраняется в среднем в пределах 1,2%. За последние сутки зарегистрировано 578 первичных случаев, то есть 404 случая с симптомами, 174 бессимптомных случаев. Показатели заболеваемости за последнюю неделю на 23% выше уровня предыдущей недели, интенсивный показатель на 100 тыс. населения составил 249,6. Репродуктивное число выше единицы», — отметила Бейсенова.