Более 10 тыс. потребителей в Алматы остались без света после отключения подстанции

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – В результате отключения подстанции в Алматы остались без электричества более 10 тыс. потребителей в Бостандыкском и Медеуском районах, сообщили в управлении городской мобильности.

«При отключении ПС-63А произошло погашение потребителей микрорайонов Самал-1, 2, 3, Горный Гигант, Каменское Плато, район Трамплинов и часть Ремизовки. Общее количество: физлиц – 9669; юрлиц – 462. Общее количество ТП-140, РП-8. Административные районы: Бостандыкский и Медеуский», — сообщили в управлении.

Как сообщается, для ликвидации задействованы пять бригад ОВБ УРСГ, дежурный персонал абонентских электроустановок, бригады ЦДС, службы ПС, службы РЗиА.

Были переподключены ТП-6402 «Институт Матери и Ребенка», микрорайон Самал-2. Переключаются тепловые сети ТП-656, 657,674; ТП-252, РП-151 ТОО «Рамстор».

«Ведутся дальнейшие переключения для подачи напряжения обесточенным потребителям. Все абоненты будут подключены к 12.00», — заверили в управлении.