Токаев освободил Сауранбаева от должности завотделом госконтроля АП

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Нурлана Сауранбаева от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента (АП), сообщает пресс-служба Акорды

«Распоряжением главы государства Сауранбаев Нурлан Ермекович освобожден от должности заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении в четверг.

Сауранбаев был назначен на пост заведующего отделом в январе 2019 года, до этого он с ноября 2017 года был акимом Шымкента, а еще раньше – руководителем организационного комитета штаба по вопросам подготовки и проведения международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.