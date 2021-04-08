Проект модернизации ТЭЦ-2 в Алматы не прошел госэкспертизу и подорожал до Т131 млрд

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Проект модернизации ТЭЦ-2 в Алматы не прошел государственную экспертизу и подорожал до Т131 млрд, сообщает inAlmaty.kz.

«Одной из мер по дорожной карте для снижения выбросов является модернизация ТЭЦ-2. 5 апреля было получено отрицательное заключение по госэкспертизе технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. В настоящее время нами и проектной организацией «КазНИПИЭнергопром» проводиться работа по устранению данных замечаний. К концу следующей недели мы данные замечания исправим и снова будем заходить на госэкспертизу. Думаю оптимистичные сроки ее окончания – это конец мая», — сообщил управляющий директор по развитию и трансформации АО «Алматинские электрические станции» Серик Калиев.

По его словам, также разрабатывается дорожная карта по строительству внешнего газопровода для работы алматинской ТЭЦ-2 на газе, а по переводу на газ ТЭЦ-3 фонд «Самрук Казына» заканчивает процедуры по объявлению тендера на разработку ТЭО.

«Представитель департамента экологии Алматы отметил, что стоимость проекта перевода ТЭЦ-2 на газ по последним данным почему-то возросла с Т98 млрд до Т131 млрд. Управляющий директор АО «Алматинские электрические станции» ответил, что это связано с уточнением по составу оборудования и другим мероприятиям. Финансово-экономическая часть проекта еще будет прорабатываться», — говорится в сообщении.

Напомним, 17 марта на совещании по вопросам дальнейшего развития Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о недопустимости удорожания и затягивания реконструкции ТЭЦ-2.