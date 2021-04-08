Госкомиссия утвердила основной экипаж корабля «Союз МС-18»

Байконыр. 8 апреля. КазТАГ – Государственная комиссии утвердила основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-18», сообщает корреспондент КазТАГ.

В основной экипаж утверждены: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубов и астронавт НАСА Марк Ванде Хай (США). Об этом стало известно на так называемом «парадном» заседании государственной комиссии.

Дублировать основной экипаж до старта будут космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт НАСА Энн МакКлейн (США).

Сегодня днем в Испытательном учебно-тренировочном комплексе НИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина, расположенном в г.Байконыре, состоялось заседание межведомственной Государственной комиссии. На заседании были заслушаны доклады руководителей по готовности технических позиций, ракеты-носителя «Союз-2.1а», ТПК «Союз МС-18» и экипажей 65/66 экспедиции на Международную космическую станцию. На основании докладов Госкомиссией было принято решение о назначении основного и дублирующего экипажей.

После Госкомиссии состоится традиционная предполетная пресс-конференция, на которой космонавты ответят на вопросы представителей СМИ.

Напомним, экипажи 65/66 длительной экспедиции на МКС прилетели на космодром 26 марта для проведения заключительного этапа предстартовой подготовки, которая второй год подряд проходит в условиях жесткого карантина.

Старт ТПК «Союз МС-18» с 65/66 экспедицией на МКС запланирован на 9 апреля в 13:42:41 по времени Нур-Султана.

Для командира ТПК «Союз МС-18» Олега Новицкого предстоящий полет будет третьим в карьере. Американский астронавт Марк Ванде Хай отправится в космос второй раз, а российскому космонавту Петру Дубову предстоит дебютный полет в космическом корабле на международную космическую станцию.