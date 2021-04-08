Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Госзаказ в Казахстане увеличился на учителей русского, английского языков и дефектологов, сообщает пресс-служба правительства.

«Мы видим потребность в кадрах. Сам государственный образовательный заказ формируется на основе потребности. То есть если мы видим, что сегодня нам не хватает учителей русского языка, начальных классов, физики, английского языка или дефектологов, соответственно мы выделяем большее количество грантов», — сказал министр образования Асхат Аймагамбетов в СЦК в четверг.

Также глава ведомства добавил, что нехватка преподавателей русского и английского языков отмечается в отдельных регионах республики. Для решения данного вопроса МОН РК увеличило в несколько раз количество выделяемых мест на подготовку этих кадров.