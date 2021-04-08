Кызылорда. 8 апреля. КазТАГ – Назначен новый аким Кызылорды, сообщает пресс-служба акима Кызылординской области.

«По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и городским маслихатом,распоряжением акима области от 8 апреля 2021 года на должность акима города Кызылорда назначен Казантаев Ганибек Конысбекович», — говорится в сообщении в четверг.

Казантаев с сентября 2019 года был руководителем Южного межрегионального управления государственной инспекции в нефтегазовом комплексе министерства энергетики, с 2013 по 2019 годы он был акимом Сырдарьинского района Кызылординской области, а еще раньше – занимал руководящие должности в нефтегазовой отрасли.