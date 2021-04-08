Лавров прибыл на переговоры в Нур-Султан, в рамках визита запланирована встреча с Токаевым

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Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на переговоры в Нур-Султан, в рамках визита запланирована встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба МИД РК.

«Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, прибывший с рабочим визитом в Нур-Султан, провели двусторонние переговоры. Министры обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-российского сотрудничества в политической и экономической областях, транзитно-транспортной, энергетической, военно-технической сферах, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и СВМДА», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Тлеуберди отметил, что российский вектор остается важнейшим приоритетом внешней политики Казахстана и в двусторонних отношениях отсутствуют неразрешенные вопросы.

«В Казахстане высоко ценят союзнические отношения между двумя странами. Стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам международной повестки, в том числе обеспечения региональной стабильности и безопасности в Центральной Азии, на Южном Кавказе, Ближнем Востоке», — сказано в сообщении.

Также рассмотрены вопросы подготовки к мероприятиям на высшем и высоком уровне, в том числе предстоящий XVII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Кокшетау с участием глав двух государств.

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«В рамках программы визита ожидается, что министр иностранных дел Российской Федерации будет принят президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым», — добавили в казахстанском МИДе.

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