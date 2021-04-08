Сауранбаев освобожден от должности завотделом госконтроля администрации президента

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Нурлан Сауранбаев освобожден от должности заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента, сообщает Акорда.

«Распоряжением главы государства Сауранбаев Нурлан Ермекович освобожден от должности заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении в четверг.

Сауранбаев работал заместителем министра обороны, руководителем организационного комитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО- 2017, акимом Шымкента Южно-Казахстанской области.

С января 2019 по настоящее время трудился заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.