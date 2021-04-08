Казахстанская вакцина: миллиарды в очередной неработающий завод 08.04.2021 13:00 Евгения САЗОНОВА Общество 137 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 45 Похожие материалы: Вакцина от коронавируса и бекшинских постановлений «Туркестан – центр духовности тюркского мира». «Русский язык прекрасно и гармонично живет в казахстанском обществе»: ответ на очередной вброс российских СМИ». «В полтора раза выросла в Казахстане за последние две недели заболеваемость коронавирусом» Очередной локдаун отбросит Казахстан назад на долгие годы – бельгийское СМИ «Экономика казахстанской синофобии». «Ненависть к языку ведет к мракобесию». «Расовое своеобразие казахов: в нас столько всего намешано…». «На рост цен население Казахстана отвечает снижением потребления». «Олигархи владеют десятками тысяч гектаров» Токаев привился от коронавируса