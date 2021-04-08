Сенат одобрил поправки по вопросам туристской деятельности в Казахстане

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Сенат принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности», передает корреспондент агентства.

«Основными новеллами законопроекта являются введение понятия приоритетной туристской территории (ПТТ) и «туристского взноса» с иностранцев, улучшение регуляторной политики в сфере туризма и приведение норм дробления лицензии на туроператорскую деятельность на подвиды в сфере выездного туризма, въездного и внутреннего туризма, регламентации профилактического контроля без посещения в соответствии с предпринимательским кодексом», — сказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, представляя законопроект на заседании сената в четверг.

Также, нововведением стало наделение дополнительными компетенциями уполномоченного и иных госорганов в связи с внедрением новых мер господдержки туристского сектора: возмещения части затрат бизнеса при строительстве объектов туризма и придорожного сервиса, покупке автотранспорта в туристских целях и оборудования для развития горнолыжных курортов, субсидирование туроператоров за каждого ввезенного иностранного туриста в составе турпакета, субсидирования части затрат бизнеса на содержание санитарно-гигиенических узлов и возмещение провозной платы за билет на самолет детям до 14 лет.

«По нашим расчетам, внедрение данных мер позволит привлечь в экономику Т135 млрд в виде дополнительных доходов бюджета, создать более 170 тыс. рабочих мест и реализовать не менее 1 тыс. проектов», — сказала Раимкулова.

По ее словам, принятые нормы будут содействовать доведению доли отрасли в ВВП до 8% или до Т9,3 трлн.