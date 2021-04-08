Сауранбаева назначили председателем правления КТЖ

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Нурлана Сауранбаева назначили на должность председателя правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», сообщает пресс-служба правительства.

«Решением правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Сауранбаев Нурлан Ермекович назначен на должность председателя правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», — говорится в сообщении в четверг.

Ранее сообщалось, что Сауранбаева освободили от должности заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента.

Сауранбаев работал заместителем министра обороны, руководителем организационного комитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО- 2017, акимом Шымкента Южно-Казахстанской области.

С января 2019 по настоящее время трудился заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.