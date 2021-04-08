Акимат Туркестанской области не справился со своевременным освоением средств: не было направлено по назначению более 5 миллиардов тенге

Экономика 182 0
Расходы местного бюджета Туркестанской области. 2021

На 2021 год предусмотрены целевые трансферты местным исполнительным органам из республиканского бюджета в общем размере 1,9 трлн тг. Средства передаются акиматам областей и городов республиканского значения для реализации текущих программ, а также программ развития.

Наибольший объём целевых трансфертов в 2021 году получит акимат Туркестанской области: 221,5 млрд тг — в 2 раза больше среднестатистического значения в целом по регионам. Например, это больше, чем средства, предназначенные сразу трём «нефтегазовым» областям — Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской.

Несмотря на такой существенный приток средств из республиканского бюджета, пока их освоение оставляет желать лучшего. Так, по данным на 1 марта текущего года, акимат Туркестанской области исполнил только 95,5% от планового значения всех выделенных к этому моменту средств.

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В целом в 2021 году общий размер затрат бюджетных средств в Туркестанской области предусмотрен в размере 747,8 млрд тг. За два месяца текущего года акимат региона исполнил всего 96,2% всех запланированных расходов на отчётный период, то есть 5,1 млрд тг не были направлены по назначению.

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При этом наибольшее неосвоение бюджетных средств приходится на сферы культуры, спорта, туризма и инфраструктурного пространства, а также на социальную помощь и социальное обеспечение. Последнее особенно печально с учётом того, что в Туркестанской области отмечается самая большая доля бедного населения, а доходы граждан являются минимальными по сравнению с другими областями.

Отдельно отметим: при наибольшем размере целевых трансфертов акимат Туркестанской области 3 марта 2021 года также привлёк заёмные средства в размере 20,1 млрд тг на Казахстанской фондовой бирже (KASE), разместив облигации. Купонная ставка составляет 6,1% годовых, а срок обращения бумаг — более 11 лет, что необычно для муниципальных облигаций. Для чего были привлечены эти средства — неясно. К слову, в текущем году (по состоянию на 5 апреля) средства на бирже заняли только местные исполнительные органы Туркестанской области и Шымкента.

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Информация предоставлена Ranking.kz.

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© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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