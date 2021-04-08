Сменился владелец госпакета акций нацхолдинга «Байтерек»

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Сменился владелец государственного пакета акций АО «Национальный управляющий холдинг (НУХ) «Байтерек», передает корреспондент агентства.

«Передать в установленном законодательством порядке права владения и пользования государственным пакетом акций АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» министерству национальной экономики», — говорится в постановлении правительства.

Ранее госпакет акций НУХ принадлежал министерству индустрии и инфраструктурного развития, в ведении которого находился «Байтерек». Теперь нацхолдинг находится в ведении МНЭ.

Постановление уже введено в действие.