Убийство девушки после отказа выйти замуж спровоцировало митинги в Кыргызстане

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Убийство 26-летней Айзады Канатбековой после ее отказа выйти замуж спровоцировало митинги в Кыргызстане – протестующие винят милицию в бездействии, требуя отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова, сообщают кыргызские СМИ.

«Министра (внутренних дел – КазТАГ) в отставку!» — скандируют протестующие в четверг на митинге в Бишкеке.

К митингующим вышел премьер-министр Улукбек Марипов, призывая народ к спокойствию, однако на вопрос, уйдет ли Ниязбеков в отставку, не ответил.

Его призывы к пониманию были заглушены криками толпы.

Вместе с рядовыми гражданами в протестах в столице Кыргызстана участвуют депутаты Жогорку Кенеша.

«Когда люди говорят, что это традиции (похищение невесты – КазТАГ), это не оправдание. Сегодня в современном Кыргызстане это преступление. Каждый факт должны тщательно расследовать. На пленарном заседании парламента мы предложили рассмотреть ответственность руководства правоохранительных органов», — сказала депутат Наталья Никитенко.

Всего в протестах в Бишкеке участвуют несколько сотен человек.

Митинг проходит и в другом крупном городе – Оше.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля, а спустя два дня ее и ее похитителя нашли мертвыми. По предварительной версии, похититель убил девушку после ее отказа выйти за него замуж, а затем совершил суицид.

Случай вызвал широкий резонанс – многие провели параллели с инцидентом, произошедшим 27 мая 2018 года, когда 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Тогда Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, был осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.

На пресс-конференции по факту убийства Канатбековой начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей. Он утверждал, что милиция на протяжении трех дней не прекращала поиски девушки.