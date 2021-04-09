Алматы. 9 апреля. КазТАГ — Часть зданий в двух районах Алматы останутся без холодной воды, сообщила пресс-служба ГКП «Алматы Су».

«Ввод в эксплуатацию новых сетей холодного водоснабжения потребует отключение от подачи воды нескольких городских секторов Алматы. Водоснабжение ограничат на территории Медеуского района: — 12 апреля с 9.00 до 17.00 в контуре улиц Елибекова – Сырмак – Береговая – Аль-Фараби; — 13 апреля с 9.00 до 18.00 – в контуре Жургенова – Янушкевича – северо-западная сторона Баишева. Ограничения также введут 13 апреля с 9.00 до 18.00 в Жетысуском районе в контуре улиц Баянаульская- Жангельдина – Хамиди – Райымбека», — говорится в сообщении в пятницу.

По информации ГКП «Алматы Су», ожидается снижение давления воды на водопроводных сетях, проходящих под проспектом Суюнбая от улицы Шаврова до улицы Тюлькубасская.

При этом отмечается, что на время отключения объекты социальной сферы будут обеспечены питьевой водой автоцистернами.