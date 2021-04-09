Вакцинироваться во время Оразы можно — инфекционист

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ — Адель Рустемова. Вакцинацию во время Оразы может получить каждый желающий, сообщила профессор, доктор медицинских наук, проректор по клинической работе НАО «Медицинский университет Караганды», внештатный инфекционист МЗ РК Бахыт Кошерова.

«Мы говорим, что люди желают вакцинироваться во время Оразы. Тут есть два вопроса. Первый вопрос — меняется обычный распорядок жизни, Ораза — это все-таки нагрузка для организма, а вакцина тоже — тут двойная нагрузка. Поэтому в каждом случае человек должен принять для себя свое решение. Он будет держать Оразу и будет вакцинироваться, либо он вакцинируется и потом дальше может быть пролонгирует Оразу. Это как бы разрешается. Либо он в этот период продержит Оразу, а потом спустя определенное время получит вакцину, так как процедура вакцинации не месячная, она планомерная и вакцинация будет продолжаться до конца года. Поэтому каждый человек должен принять для себя определенное решение», — объяснила Бахыт Кошерова на брифинге в СЦК в пятницу.

Исполняющий обязанности директора филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул подчеркнула, что существует определенные показания к вакцинации, и Ораза не является определенным противопоказанием. Муфтият разрешил в зависимости показаний.

Также она порекомендовала всем придерживаться тех мер безопасности для того, чтобы предотвратить заболевание до выработки иммунитета, а также в течение трех дней воздержаться каких-либо чрезмерных физических нагрузок, не мочить место инъекции, не посещать сауны.