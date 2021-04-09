С Байконура стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-18»

Байконыр. 9 апреля. КазТАГ – С космодрома Байконур в 13.42.41 по времени Нур-Султана стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-18» с экипажем на Международную космическую станцию, передает КазТАГ.

Корабль «Союз» с персональным названием «Ю.А. Гагарин», присвоенным в связи с празднованием 60-летия полета в космос первого космонавта Земли Юрия Гагарина, доставит на МКС по свербыстрой двухвитковой схеме международный экипаж в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и американца Марка Ванде Хая.

Стыковка корабля «Союз МС-16» с Международной космической станцией намечена на 9 апреля в 17.07.51 (+- 3 минуты) по времени Нур-Султана.

Стартовый день экипажа начался ранним утром 9 апреля. В 6:50 по времени Нур-Султана космонавты основного и дублирующего экипажей вышли из гостиницы «Космонавт», через 40 минут автобусы с экипажами прибыли на площадку 254, где основной состав переоделся в полетные скафандры. За 2 часа до старта экипаж занял места в космическом корабле.

Предстартовая подготовка и сам пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз-МС-18» прошли в штатном режиме.

Экипаж «Казбеков» (позывной командира корабля «Союз МС-18») проведет в космосе 191 сутки. За время полета будет выполнена обширная программа из более 50 экспериментов.

Вернется на Землю экипаж осенью 2021 года.