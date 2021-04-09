Еще две области перешли за сутки из «зеленой» в «желтую» зону по КВИ в Казахстане

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Еще две области перешли за сутки из «зеленой» в «желтую» зону по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (КВИ) в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Согласно представленной в пятницу матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне, в которой предусматривается введение строгих ограничительных мер, остаются Нур-Султан, Алматы, а также Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская и Западно-Казахстанская области.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, к Шымкенту, а также Кызылординской и Павлодарской областям из «зеленой» зоны переместились Мангистауская и Северо-Казахстанская области.

Все остальные регионы находятся в «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер.

Казахстан сам находится в «красной» зоне.