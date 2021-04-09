Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Цены реализации бензина на бирже ЕТС установились на уровне Т204-215 за тонну, сообщает агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана.

Цены реализации бензина на бирже ЕТС установились с Т204,4 АИ-92 ТОО АНПЗ до Т215 АИ-95 ТОО АНПЗ за тонну, следует из информации АЗРК, распространенной в пятницу.

Стартовые цены были выставлены на уровне Т169-Т178 тыс./тонна. Цены на биржевых торгах формировались на уровне цен, формируемых на мелкооптовом рынке, где на конец марта, по данным международного ценового агентства Argus, они были Т200-Т215 тыс./т, отмечается в информации.

«Первые два торговых дня были направлены на сокращение разницы между ценами продажи и существующими ценами мелкооптового рынка, где рост составлял 10%. На третий день торгов рынок вышел на уровень равновесного значения, где цены в целом не изменились. Итоги четвертого дня торгов подтвердили, что биржевой рынок стабилизируется в области нового равновесного значения. В пятый день отмечается снижение цены», — говорится в сообщении.

Согласно информации, исключение составили цены реализации бензина с Атырауского НПЗ, выросшие на 6%, что связано с выравниванием цен с другими двумя заводами.

В понедельник-вторник сделки закрывались на условиях продавцов, в среду-пятницу – покупателей, отмечается в информации.

По данным Биржевого комитета при АЗРК, сформированы первые ценовые индикаторы по итогам первой недели биржевых торгов бензином с 31 марта по 6 апреля 2021 года на бирже ЕТС.

По утвержденному минэнерго РК плану на апрель, на внутренний рынок должно быть поставлено 275 787 тонн бензина, а через товарные биржи – АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (ЕТС) и АО «Товарная биржа «Каспий» (ТБ «Каспий») – 10% от этого объема.

Всего за пять торговых дней на товарных биржах реализовано 17 290 тонн бензина (АИ-92 — 15 340 тонн, АИ-95 — 1 950 тонн), общий оборот составил Т3,6 млрд.