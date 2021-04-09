Спутниковый интернет в Казахстане пообещали запустить до конца 2021 года

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Адель Рустемова. Спутниковый интернет в Казахстане планируется запустить до конца 2021 года, сообщает пресс-служба правительства.

«К настоящему времени в космос запущены 110 спутников. В 2021-2022 годах планируется осуществить свыше восьми запусков с космодрома Байконур. Глобальная спутниковая сеть One Web будет состоять из 648 спутников в 18 плоскостях орбит на высоте 1200 км. Полный ввод спутниковой сети в эксплуатацию и обслуживание территории РК ожидается в конце 2021 года», — сказал председатель совета директоров компании Сунил Миттал на встрече с премьер-министром Аскаром Маминым.

Как заявили в кабмине, стороны обсудили перспективы реализации проекта по повсеместному покрытию территории Казахстана, в том числе удаленных и труднодоступных районов, высокоскоростным широкополосным Интернетом через спутники связи. Рассмотрен ход реализации проекта по сборке комплектующих для спутников One Web на базе сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов при Национальном космическом центре в Нур-Султане, а также вопрос создания совместного предприятия по размещению шлюзовой станции на территории Казахстана для последующей эксклюзивной дистрибуции спутникового интернета One Web в страны Центральной Азии.