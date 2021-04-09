Фонд архивных материалов по вопросам политических репрессий создан в Казахстане

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ — Адель Рустемова. В Казахстане создан специализированный Фонд архивных материалов по вопросам политических репрессий, сообщил Ералы Тугжанов.

«Все материалы будут классифицированы по видам репрессий и категориям репрессированных. Руководители подкомиссии вместе с сотрудниками министерства образования, культуры и спорта будут проводить выездные инспекции в регионы для контроля за деятельностью региональных комиссий», — сказал заместитель премьер-министра на брифинге с СЦК в среду.

Тугжанов добавил, что это делается не только для инспектирования, но и для оказания методической и всей необходимой помощи для нормальной работы региональных комиссий.

«Министерством культуры и спорта создан специализированный Фонд архивных материалов по вопросам политических репрессий на базе Национального архива и Центрального государственного архива. Сегодня в данном архиве хранится более тысячи единиц архивных дел, касающихся жертв политических репрессий. Безусловно, это только толика той большой работы, которая у нас только начинается. Этот фонд будет пополняться за счет вновь рассекреченных документов в рамках деятельности комиссии», — добавил Тугжанов.