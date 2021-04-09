О продвижении работы госкомиссии по реабилитации жертв политрепрессий рассказал Тугжанов

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ — Адель Рустемова. О реализации работы государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

«Сегодня планом работы госкомиссии предусмотрено 19 направлений. К реализации мероприятий привлечены известные ученые нашей страны, эксперты, работники архивных учреждений, которые глубоко знают эту тему», — сказал Тугжанов на брифинге в СЦК в четверг.

По его словам, работа будет вестись с созданием специальных комиссий и специальных рабочих групп.

«Для выработки критериев реабилитации жертв политических репрессий будет проведена серия круглых столов, онлайн-конференций, совещаний с учеными-краеведами, правозащитниками и членами государственной комиссии», — добавил Тугжанов.

Также Тугжанов отметил, что прошло уже два заседания госкомиссии. Все возникающие вопросы в оперативном порядке будут решаться на таких заседаниях. Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий была создана указом президента РК от 24 ноября 2020 года.