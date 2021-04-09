Главу управления культуры ВКО хотят уволить за непристойное поведение

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Административное правонарушение руководителя управления культуры Восточно-Казахстанской области Мираса Жумагулова, получившее широкий общественный резонанс, обсуждалось на Совете по этике, сообщает YK-news.kz.

«30 марта текущего года около 5 часов 31-летний и 23-летняя жители Усть-Каменогорска находились в общественном месте в нетрезвом состоянии, где своим поведением оскорбляли человеческое достоинство и общественную нравственность. Эти лица совершили административное правонарушение, по поводу которого в отношении них были составлены административные протоколы по части 1 статьи 440 КоАП РК (распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность)», — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции ВКО в пятницу.

Как уточняется, дело о поведении главы регионального ведомства, отвечающего за развитие культуры, активно обсуждалось горожанами в социальных сетях. Департаментом Агентства РК по делам государственной службы по ВКО в отношении Жумагулова было проведено служебное расследование. Результаты расследования были озвучены на заседании Совета по этике, состоявшемся 9 апреля. Сам чиновник заявил, что согласен со всеми приведенными нелицеприятными фактами и готов понести наказание в соответствии с законом.

«По итогам заседания Совет внес рекомендацию акиму ВКО об увольнении Мираса Жумагулова с занимаемой должности за нарушения норм Этического кодекса государственных служащих», — резюмировали в пресс-службе областного департамента Агентства РК по делам государственной службы.

В Конце марта сообщалось, что Жумагулова и сотрудницу акимата Усть-Каменогорска обвинили в непристойном поведении.

Чиновник был задержан полицией в нетрезвом виде. При этом он своим поведением нарушал спокойствие жильцов одной из городских многоэтажек, так как громко скандалил с такой же подвыпившей девушкой.