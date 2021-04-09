Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – На севере и западе Казахстана ожидается повышение температуры воздуха в течение трех дней, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В ближайшие дни, с запада на восток, будет смещаться высотный гребень, с чем ожидается малооблачная погода и повышение температуры воздуха на большей части республики. Но в южных регионах Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, местами ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей.