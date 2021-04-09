Токаев в своей администрации нашел замену ушедшему в КТЖ Сауранбаеву

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Назначен заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента (АП), сообщает пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева.

«Распоряжением главы государства Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Республики Казахстан», — сообщили в Акорде в пятницу.

Жайсанбаев с октября 2016 года был государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы, заместителем заведующего отделом внутренней политики АП, до этого в 2010-2016 годы он возглавлял аппарат акима Кызылординской области, а еще раньше – в 2008-2010 был заместителем руководителя аппарата акима области.

На новом посту Жайсанбаев сменил Сауранбаева, который 8 апреля был освобожден от должности и возглавил

АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) на фоне информации об отставке Сауата Мынбаева с поста председателя правления нацкомпании.

Напомним, 22 января появилась информация о том, что Мынбаев получил травму позвоночника и транспортирован в немецкую клинику «Шарите», но источник в пресс-службе КТЖ в разговоре с редакцией МИА КазТАГ назвал данное сообщение ложным. Однако уже 23 января в КТЖ официально заявили, что Мынбаев во время занятий спортом получил травму.

«В настоящее время проходит лечение. Его здоровью ничего не угрожает», — утверждалось в официальном сообщении КТЖ.

29 марта портал Nege со ссылкой на собственные источники сообщил, что Мынбаев решил уволиться с поста главы КТЖ, а ситуация с его здоровьем – бедственная.