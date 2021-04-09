«Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Владимиру Путину за его поддержку в вопросе дополнительных поставок вакцин в Казахстан». «Помогайки и коррумпированные чиновники — лицо коррупции в Казахстане». «Есть ли будущее у казахского аула?»

Сетевой Казахстан 9 апреля 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ выразил благодарность Президенту Владимиру ПУТИНУ за его поддержку в вопросе дополнительных поставок вакцин в Казахстан – «Мы признательны российскому руководству, Президенту Российской Федерации за содействие и понимание в том, что касается совместных усилий в борьбе против пандемии. В том же разговоре 23 марта я поднял вопрос о том, чтобы российская сторона дополнительно предоставила нам 4 миллиона доз вакцины. Моя просьба была воспринята с пониманием. До этого мы договорились о совместном производстве вакцины на карагандинской фабрике. Производство там уже налажено. Кстати, не так давно я сам привился «Спутником V» казахстанского производства».

KZAIF.KZ. «Быть вместе всегда выгоднее» — Идея создания Евразийского экономического союза с самого начала одобрительно воспринималась большинством населения многих стран постсоветского пространства. Время подтвердило работоспособность ЕАЭС и прямую выгоду для государств-участников, тем более что союз не ограничивает их сотрудничество с другими субъектами мировой экономики. Эту позицию разделяет и наш собеседник Вячеслав ДОДОНОВ, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

AZATTYQ . ORG . ««Стали напоминать госорганы». Что дали обществу общественные советы?» — В Казахстане при правительственных и квазигосударственных учреждениях созданы общественные советы, действует даже специальный закон, регулирующий деятельность этих советов. Предполагалось, что так общество будет контролировать работу государственных органов, однако некоторые активисты считают, что советы стали частью этих самых государственных органов.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «В «Самрук» приходит новый менеджмент» — Сама ситуация с «Самруком» в принципе выглядела как затянувшийся спектакль. В январе 2020 года сначала НАЗАРБАЕВ, затем ТОКАЕВ приняли президента «Казатомпрома» Галымжана ПИРМАТОВА, что было воспринято как «смотрины» на фонд. Однако Ахметжан ЕСИМОВ сохранил свой пост. Неофициально прозвучала информация, что он будет работать до юбилея — в декабре 2020 года ему исполнилось 70 лет. Ближе к концу года, в разгар предвыборной кампании были озвучены предположения, что «Самрук» может возглавить Аскар МАМИН в случае, если покинет пост премьера. Мамин, как известно, пост сохранил. Как, впрочем, и Есимов… Наконец, 29 марта Мамин представил нового руководителя «Самрук-Казыны»… Фонд в итоге возглавил Алмасадам САТКАЛИЕВ…

365 INFO . KZ . «Выборность акимов поможет возродить сёла и побороть теневую экономику» — По поручению президента мажилис принял в работу новые законопроекты по вопросам выборов. В закон внесут изменения, которые позволят населению напрямую выбирать акимов городов районного значения, поселков, сел и сельских округов. Депутат Айдос САРЫМ говорит, что вряд ли в процессе обсуждения будут существенные разногласия, ведь законопроект из числа приоритетных поручений президента. Возможно, будут добавлены улучшения и уточнения. Но базовый, векторный, закон будет принят в неизменном виде.

«Помогайки и коррумпированные чиновники — лицо коррупции в Казахстане» — Осенью в Казахстан приедут эксперты группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). Они оценят, насколько казахстанская система противодействия коррупции соответствует высоким европейским стандартам. Однако уже сейчас невооруженным глазом видно, что до уровня европейских стран в этом вопросе Казахстан еще не дорос. Юрист Сергей УТКИН считает, что помогайки — отдельный виток коррупции, и никто не хочет от них избавляться.

QMONITOR . KZ . «Международная программа «Болашак»: эволюция развития» — Международная стипендия «Болашак», инициированная на заре независимости, когда Казахстану требовались люди нового формата, способные выстраивать качественные рыночные отношения с международным сообществом, за 27 лет стала одним из важнейших стратегических проектов суверенного государства. Подробно о том, какие изменения он претерпел за это время, нашему изданию рассказали в Центре международных программ.

SPIK . KZ . «Есть ли будущее у казахского аула?» — Уже без малого двадцать лет в Казахстане действуют государственные программы, направленные на развитие села и повышение качества проживания в нем. Но за все эти годы более-менее сносную жизнь удалось наладить только менее чем в трети сельских населенных пунктов. Остальные же вынуждены либо выживать, либо продолжать медленно угасать. И ситуация не меняется, хотя на развитие сельских территорий государство ежегодно тратит многомиллиардные суммы.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Зачем обманывать медиков?»: как героев мирного времени «кинули» с надбавками» — Результаты недавнего опроса среди медработников пугают, шокируют, вызывают отчаяние. Исследование организовал аналитик и консультант по вопросам экономики и финансирования здравоохранения Марат МАМАЕВ. 4 715 респондентов, задействованных в борьбе с коронавирусом, ответили на вопросы касательно выплат компенсаций и надбавок… В итоге разговор получился продолжительным и содержательным, причем обсудили мы не только проведенный им опрос. Оказалось, что у казахстанского Минздрава отсутствует системный подход по ряду направлений. Вот тут стало еще печальнее и тревожнее…

ZAKON . KZ . «Цифровизация во многом спасла мир» — Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат МУСИН рассказал о том, с какими проблемами столкнулся Казахстан в 2020 году, какие проблемы с цифровизацией есть в стране, и почему государство само виновато в непопулярности своих сервисов — Цифровизация спасла весь мир и еще не раз спасет! Безусловно, есть проблема инфраструктурная, она связана с интернетом. Но эта проблема, я бы сказал задача, встала перед всем миром. Кто мог подумать 2-3 года назад, что так сильно будем переживать за то, что связь зависает. Это вообще было нормой жизни. Поэтому сейчас, в новой реальности, мы должны работать над качеством. Качество интернета– это камень преткновения, так скажем, к полноценному переходу на цифровую экономику.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Земельный вопрос: между Сциллой и Харибдой» — Земельный вопрос вновь остро встал в информационной повестке Казахстана. Причем все больше дискуссия из экономической плоскости переходит в плоскость политическую. Но всем, кто зарабатывает на земельном вопросе политический капитал, очень важно помнить и о том, ради чего, собственно, затевалась реформа.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Космические технологии в Казахстане: есть повод для гордости?» — О том, каких достижений казахстанским ученым удалось добиться и какие проблемы стоят перед отраслью, корреспондент Sputnik Казахстан побеседовала с ученым в области механики и машиноведения, доктором технических наук, профессором и одним из основателей легендарного ансамбля «Дос-Мукасан» Мейрбеком МОЛДАБЕКОВЫМ — Наша космическая инфраструктура включает космическую систему связи Казсат, космическую систему ДЗЗ — дистанционное зондирование Земли, систему высокоточной спутниковой навигации, специальное конструкторско-технологическое бюро космической техники, сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов, научно-технологическую базу.

CARAVAN . KZ . «Почему снятие пенсионных накоплений не решит квартирный вопрос для большинства казахстанцев» — Возможность досрочного изъятия своих денег из ЕНПФ стало главной социально-экономической темой с начала этого года, получив неоднозначные оценки и прогнозы. Казахстанцы спешно конвертируют пенсионные накопления в квадратные метры, однако в текущих условиях квартирный вопрос для большинства наших граждан не решится. В чем корень зла и как решать проблему? Своим мнением с “КАРАВАНОМ” поделился председатель Народной партии Казахстана, депутат мажилиса Айкын КОНУРОВ.

FORBES . KZ . «Дарига Назарбаева посетила приюты для животных» — Депутат мажилиса, директор Фонда Нурсултана Назарбаева Дарига НАЗАРБАЕВА посетила столичные приюты для животных. В ходе встреч с руководителями специализированных организаций, которые состоялись с участием президента Ассоциации по защите животных «Inucobo» Лилией САРСЕНОВОЙ, подняты в целом проблемы жестокого обращения с бездомными животными, вопросы деятельности приютов для бездомных собак и кошек, а также вопросы совершенствования законодательства. Среди посещенных приютов — «Питомник для собак и кошек». Сегодня здесь содержится свыше 150 животных. За прошлый год более 100 собак и кошек обрели хозяев.

EXPRESS — K . KZ . «Главное кладбище Тараза под угрозой закрытия» — Причина до банального проста: на таразском кладбище «Зеленый ковер» закончилась земля. Хотя рядом травой и джингилом зарастают пустующие территории землепользователей. Захоронения уже подошли к границе кладбища и даже местами перешли ее. А началось все летом прошлого года, когда в Таразе бушевала пандемия — В июле раз в десять увеличилось количество похорон, – рассказывает директор ТОО «Специализированные ритуальные услуги», в ведении которого находятся городские кладбища, Кадырхан АБДУЛЛАЕВ. – Покойников везли и везли. Если обычно мы производим по три-четыре захоронения в день, то в тот страшный месяц число ежедневных похорон достигало 30 и выше. Представляете, сколько земли на это нужно?

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