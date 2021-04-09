Назначен новый председатель правления «Казахстан Инжиниринг»

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Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Назначен новый председатель правления АО «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг», сообщает пресс-служба компании.

«На основании решения Совета директоров от 08 апреля 2021 года на пост председателя Правления АО «НК «Казахстан Инжиниринг» назначен Керейбаев Мухтар Жумагазинович», — говорится в сообщении в пятницу.

Керейбаев занимал пост генерального директора завода АО «Тыныс», который занимается производством продукции двойного назначения и гражданским производством, затем возглавлял ряд подведомственных организаций акимата Нур-Султана, с 2020 года работает в АО «НК «Казахстан Инжиниринг» в должности члена правления, заместителя председателя правления.

С марта 2021 года являлся исполняющим обязанности председателя правления АО «НК «Казахстан Инжиниринг».

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