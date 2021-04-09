«В отставку!»: Бекшин признал неэффективность карантинных мер 09.04.2021 15:00 Евгения САЗОНОВА Общество 106 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 46 Похожие материалы: Бекшин признал неэффективность ряда введенных им запретов Бекшин назвал штрафы за нарушение карантина «неадекватными» Бекшин пока не признает существование «алматинского» штамма коронавируса Посещение особо охраняемых природных территорий разрешил Бекшин в Алматы Парикмахерские и салоны красоты могут работать только по стрижкам и по записи — Бекшин