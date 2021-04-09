Электроэнергетика: национализировать, а не приватизировать 09.04.2021 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 174 0 Пётр Своик о приватизации энергообъектов: «Покупатель, открой личико!» Похожие материалы: Инвестгейт: как это было в Казахстане. Часть 3 Чёрные тени зелёной энергетики Рост спроса на нефть не ожидается Куда двигается/падает квазигоссектор? «Проблема Казахстана не только в том, что во власти страны остались те же люди, но и в том, что они оказались неспособными модернизировать свое сознание». «Иммунитет от потрясений: хорошие зарплаты и социальная инфраструктура для всех»