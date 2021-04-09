Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Подъем уровня воды ожидаются в реках семи областей, в Алматы возможен сход лавин, передает корреспондент агентства.

«В связи с сохранением и нарастанием положительного температурного фона и с прогнозом осадков (преимущественно дождь) на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей в период с 9 по 11апреля 2021 года будут продолжаться интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъем уровня воды на реках», — сообщили в пятницу в пресс-службе РГП «Казгидромет».

В свою очередь, пресс-служба ДЧС Алматы предупредила, что в связи с оттепелью, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы до 12 апреля включительно возможен сход снежных лавин.