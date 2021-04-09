Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Погода без осадков в пятницу ожидается лишь в южных регионах Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами по республике ожидаются осадки (дождь, снег), лишь в южной половине РК погода без осадков. Местами ожидаются -туман, усиление ветра, на юго-западе республики с пыльной бурей, на севере – гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью 2-7, днем 7-12 метров в секунду. Температура днем +11+13, ночью +2+4.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +18+20, ночью около +7+9.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +22+24, ночью +7+9.

В Восточно-Казахстанской области дождь. Днем +13+18 (+10), ночью -1+4 (-4).

В Актюбинской области без осадков, местами туман. Днем +8+13 (+18+23), ночью -3+2 (+6).

В Атырауской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +22+27, ночью +7+12.

В Жамбылской области без осадков, местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +18+23 (+13), ночью +3+8 (0).

В Северо-Казахстанской области дождь, туман, гололед. Днем +2+7 (+10), ночью 0+5(-3).

В Туркестанской области без осадков, туман. Днем +22+27 (+18), ночью +4+9 (+12).

В Кызылординской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +7+12.

В Западно-Казахстанской области днем без осадков, ночью небольшой дождь, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +15+20 (+23), ночью +3+8 (+11).

В Костанайской области дождь, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +5+10 (на юге +15+20), ночью -3+2 (на юге +7).

В Карагандинской области дождь, местами туман. Днем +12+17 (на юге +21), ночью 0+5 (на юге +8).

В Алматинской области без осадков. Днем +17+22, ночью +4+9.

В Мангистауской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +24+29 (на западе +15+20), ночью +10+15 (на северо-востоке +7).

В Павлодарской области дождь, туман, местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем +13+18 (+3+8), ночью +1+6 (-2).

«В ближайшие сутки на горных реках юго-востока и востока республики ожидаются подъемы уровней воды, ослабления ледовых явлений. На территории Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровней воды на реках», — предупредили синоптики.