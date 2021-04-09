Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг

Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг составила $1755,5.

Относительно утреннего фиксинга в четверг стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 11,8.

Стоимость унции золота в евро составила 1475,67 (+6,78), а в британских фунтах – 1276,07 (+6,83).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.