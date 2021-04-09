Алматы. 9 апреля. КазТАГ — Подозреваемых в стрельбе вблизи жилых домов задержали в Алматы, сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.

«По данным управления полиции Алатауского района сегодня в ходе мониторинга социальных сетей в первой половине дня был выявлен данный факт. Сотрудниками отдела полиции при УП Алатауского района лица, фигурирующие на видео, установлены. Сейчас они доставлены в полицию, ведется разбирательство. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством. Обязательно установим истинную принадлежность и происхождение фигурировавшего на видео оружия», — сказала Азирбек.

Согласно сообщению, в соцсетях появилось видео, под которым очевидец рассказал о том, что неизвестные мужчины приехали к микрорайону Зердели, достали винтовку и стали целиться в окна расположенных поблизости жилых домов. Затем они открыли стрельбу в направлении расположенного напротив поля.