Повышение энерготарифов. Второй сезон

Как власть перекладывает все финансовые тяготы по возрождению энергоотрасли на плечи населения

О том, что предельные тарифы на свет в Казахстане увеличат с 1 апреля под предлогом модернизации теплоэлектростанций (ТЭС), стало известно накануне, 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики.

По словам вице-министра энергетики Кайрата Рахимова, с 1 апреля предельные тарифы теплоэлектростанций увеличились в среднем на 15% для финансирования их модернизации. Причем, рост коснулся тарифов 37 из 45 энергопроизводящих организаций (ЭПО).

«По поданным заявкам рост предельных тарифов прогнозировался на уровне 36%. Более полугода проводился анализ обоснованности поданных заявок. В результате проведенной работы и обсуждений, доля увеличения заявленных уровней предельных тарифов станций были снижены более чем в два раза», — цитирует минэнерго КазТАГ.

При этом, заметим, при рассмотрении «министерством был применен индивидуальный подход по каждому случаю». Но «были приняты во внимания заявки, требующие своевременного решения».

Итак, какую пищу для ума мы имеем в распоряжении для размышления? Большинство энергопроизводящих компаний (ТЭЦ) имели виды на куда более существенное повышение тарифов, которые следовало бы поднять в целях их выживания. Ну и якобы в инвестиционных целях. И чиновники без тени сомнения урезали аппетиты в 2 раза. И уложились в ожидания!

Куда ведет минэнерго

Тут «плач Ярославны»: большая часть энергетических источников Казахстана введена в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого столетия. По итогам 2020 года износ энергетических активов в Казахстане составляет 53%. Тут пора не плакать, а голосить.

Минэнерго авторитетно подтверждает: «Основные затраты в секторе генерации направлялись на поддержание их в рабочем состоянии – уровень доходности большинства станции ниже фактических затрат».

Ну и всякие побочные эффекты, которые иной раз нелогичны, но которые с готовностью артикулирует вице-министр: «Особую обеспокоенность» ведомства вызывает «качество проводимых ремонтных компаний на электростанциях, обусловленное недофинансированием»; «К сожалению, допустимые уровни расходов на ремонтные кампании, заложенные в предельных тарифах, не в полной мере покрывают необходимые потребности».

Так и хочется заметить высокопоставленному чиновнику: вы уж определитесь, в чем проблема: то ли в недофинансировании, то ли в том, что ремонт недостаточно высокого или хотя бы приемлемого качества?

На самом деле проблема в другом, и в ней должен в полной мере разобраться Счетный комитет или антикоррупционное ведомство. В Казахстане несколько лет практиковался метод повышения энерготарифов в пользу производителей энергии, и обнаружилось, что оплата сверх тарифов, как правило, идет на бонусы и «ништяки» для управляющих. Кто из них возместил излишне оплаченные тарифы? Кто осужден по уголовной статье? Кто оплатил штрафы за неправомерные действия? Кто из апологетов этой теории: «Тарифы в обмен на инвестиции» был подвержен остракизму?

Да о чем мы вообще?

Можно запустить «Второй сезон».

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Чиновник из минэнерго неутешим: «Из-за недофинансирования наблюдается рост числа аварий и технологических отключений. В 2020 году в единой электроэнергетической системе Казахстана было допущено 4458 технологических нарушений (рост на 11% по сравнению с 2019 годом). Каждое крупное технологическое нарушение – риск аварии всей энергетической системы Казахстана»ю

Он уверен, что «Своевременная корректировка предельных тарифов у электрических станций позволит качественно осуществить работу по их модернизации, а также своевременно и в полной мере провести ремонты для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов и снижения аварийных ситуаций. Кроме этого, пересмотр тарифов поможет сохранить порядка 23 тыс. рабочих мест производственного персонала 45 энергопроизводящих организаций, от которых зависит бесперебойная работа и обеспечение страны и потребителей Казахстана электроэнергией».

Настоящий поток сознания. И ведь это действенно.

Мнения – первичны, обоснования – вторичны. А отсутствие хотя бы краткосрочной исторической памяти, когда действовали «инвестиционные тарифы» — их, что ли, стерло, как память младенца?

Кто виноват? Что делать?

Известный эксперт в области энергетики Сергей Смирнов утверждает, что «Согласно амбициозным «Прогнозным балансам электрической энергии и мощности на 2019-2025 годы», отечественной электроэнергетике нужно вывести из работы 1 ГВт устаревших и ввести 7 ГВт новых мощностей. Успеют ли? Ведь строительство новых мощностей и сетей занимает долгое время».

Эксперт уверен, что уже сегодня необходимы колоссальные инвестиции в десятки миллиардов долларов: «Так, объем необходимых инвестиций только в электросетевое хозяйство оценивается в $26,3 млрд., на объекты генерации требуется еще около $30 млрд., но в госбюджете таких средств нет! У правительства нет даже чёткого понимания того, как и какие осуществить реформы, чтобы привлечь масштабные инвестиции в этот сектор экономики. При этом электроэнергетике страны предстоит серьезно готовиться к интегрированию в общий рынок электроэнергии Евразийского экономического союза, который заработает в 2025 году и станет важным подспорьем для покрытия дефицита».

Понятно, что средств не хватает, откуда их черпать – неизвестно, хотя руководство энергокомпаний не бедствует (как бы это еще обратить на это внимание соответствующих органов?). «Но в текущих экономических реалиях основным источником финансовых ресурсов становится население, которому поднимают тарифы: не хотите перебоев с электроэнергией, платите больше, — считает эксперт и приводит малоутешительные данные: — Так, в декабре 2020 года электроэнергия обходилась казахстанцам на 6,5% дороже, чем годом ранее. Сильнее всего годовой рост ощутили жители столицы, а также Западно-Казахстанской и Костанайской областей».

Сергей Смирнов очень скрупулезно подсчитал, что разброс тарифов для населения в различных регионах достигает трехкратной разницы, а для малого и среднего бизнеса в 2-3 раза превышает диапазон для населения. Но и это уже не спасает: в ряде регионов в последнее время участились случаи аварийного отключения электроснабжения.

Он уверен, что электроэнергетика одновременно страдает и от непрозрачности, и от пестроты тарифов по регионам и категориям потребителей.

Так что же делать? Здесь просто «катастрофическое столпотворение проблем»: где-то требуется модернизация, где-то — качественный ремонт генерирующих мощностей, комплексное решение с потерями электроэнергии, проектные схемы, подготовка специалистов. Требуется системный поход к соблюдению энергобаланса, — тем более, что к 2030 году только на юге республики ожидается дефицит базовой мощности до 2,7 ГВт.

P . S . И все-таки, может быть, проблему в энергетической области нужно решать точно таким же образом, как это делалось в «нефтянке»: сначала инвестиции — а потом все «ништяки»? Это классическая схема: утром – деньги, вечером – стулья. Тем более, что обратную схему: утром – стулья, вечером – деньги, мы уже проходили. Не работает.

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