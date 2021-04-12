300 тыс. доз вакцины планируют распределить в регионы Казахстана

Нур-Султан. 12 апреля. КазТАГ — Адель Рустемова. Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об ожидаемом поступлении 300 тыс. доз вакцин от COVID-19.

«С 1 февраля в регионы поставлено 611 тысяч доз вакцины. Поставка осуществляется согласно утвержденному графику. Уже завтра ожидается поставка очередных 300 тыс. доз в регионы. Дополнительно в апреле ожидается поставка порядка 1,4 миллиона доз, что обеспечит доступность вакцинации порядка двух миллионов граждан страны в апреле», — сообщил Алексей Цой в ходе заседания правительства в понедельник.

По словам министра, в регионах иммунизация проводится в 916 прививочных пунктах.

«Кроме того, для вакцинации против КВИ в отдаленных регионах, организационных коллективах, в местах массового скопления людей задействовано 233 выездные прививочные бригады. В кампанию иммунизации вовлечено около 10 тысяч медицинских работников. В Алматы, Нур-Султане, Кокшетау прививочные пункты развернуты в торговых центрах, на рынках и вакцинация доступна и в выходные дни. Это позволяет обеспечить доступ населения Казахстана к вакцинации», — отметил А. Цой.

Цой напомнил, что с 8 апреля записаться на вакцинацию можно через портал Электронного правительства.

«С учетом переговоров с производителями в Казахстане до сентября текущего года планируется обеспечить доступ к вакцинации порядка 10 млн населения