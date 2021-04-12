Лекарственные ошибки

Новые депутаты Мажилиса пытаются разобраться в хитросплетениях закупки медпрепаратов

Деньги на закупку лекарств выдает Минфин, однако формирует и подает заявку Минздрав. Непосредственным оператором приобретения медпрепаратов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи выступает «СК-Фармация». «Наша цель – проанализировать ошибки и не допускать их дальше», – так объяснил смысл рабочей встречи (дистанционно) на площадке Народной партии Казахстана «Халық Кенесі» Ерлан Смайлов, депутат Мажилиса и модератор мероприятия.

Ерлан Смайлов сообщил, что на депутатский запрос получен ответ за подписью премьер-министра Аскара Мамина (готовил документ Минздрав), что цены выставляемых на тендер госзакупок лекарств не являются достоянием общественности из-за внутренней инструкции «СК-Фармация». Модератор такое положение вещей считает категорически неправильным, поскольку деньги государственные и прозрачность должна обеспечиваться максимально.

Участвовавший в обсуждении Ерхат Искалиев, председатель правления «СК-Фармация», обещал проработать данный вопрос в сторону открытости. «Мы попытаемся оптимизировать доступ», – заверил он.

Проблематика разбиралась на конкретных примерах. В Министерстве здравоохранения есть приказ с пугающим номером 666. В нарушение этого приказа препарат Сандимир Неорал заменили на другие, в том числе Экорал, по которому уже был негативный опыт в 2012 году. Здесь важно пояснить, что речь идет об иммуносупрессорах, то есть лекарствах для людей, живущих с донорскими органами после трансплантации. Данный факт стал основным для депутатского запроса Ирины Смирновой.

Сандугаш Орынбаева, президент РОО «Общество пациентов в трансплантации «Омip Сыйы», на основании происходящего заявила: «Наш Минздрав не пациентоориентированный». Теперь из-за отсутствия нужного препарата 300 человек находятся под угрозой смерти вследствие отторжения донорских органов. Пациентские организации с января указывали на проблему Министерству здравоохранения. На дворе апрель, но лекарства им обещают только через 10 дней.

Вице-министр Жандос Буркитбаев вступил в должность 21 января текущего года. Факт ошибки признал и сообщил, что в настоящее время проводится внутреннее расследование. Минздрав обратился за спонсорской помощью в компанию «Шеврон». Сделано это для того, чтобы сэкономить время, поскольку процедура по закупу лекарств очень долгая. В конечном итоге на 6 месяцев вопрос по иммуносупрессорам будет закрыт.

Г-н Смайлов в течение всей рабочей встречи проводил линию на то, чтобы при формировании заказов на лекарства «СК-Фармация» и Минздрав работали в плотном контакте с пациентскими организациями. Тогда заявки будут полнее соответствовать нуждам больных. К тому же речь идет о жизненно важных препаратах, то есть фактически о жизни и смерти.

Депутат Мажилиса Зарина Камасова является медиком и выразила желание присутствовать на заседаниях Формулярной комиссии Минздрава. Она уверена, что другие парламентарии с медицинским образованием тоже согласятся участвовать в такой работе, дабы вопросы решались более профессионально.

Некоторые депутаты предложили отказаться от женериков и по линии «СК-Фармация» приобретать только оригинальные препараты. На это представители пациентских организаций сообщили, что такая рекомендация подходит не для всех случаев. Например, Любовь Воронцова (ОЮЛ «Центрально-Азиатская ассоциация людей, живущих с ВИЧ») указала: многие пациенты с ВИЧ, которые сегодня получают АРТ терапию, при переходе строго на оригиналы потеряют саму возможность лечения. В общем, в каждом случае нужно разбираться конкретно и предметно. В Казахстане более 27 тысяч человек, которые знают свой ВИЧ-статус. Более 10 тысяч из них получают АРТ терапию.

Мажилисмены и пациентские объединения предлагают изменить действующие критерии поддержки отечественных производителей в такой чувствительной отрасли, как лекарства. Так, препарат Ламивудин, таблетка 150 мг от отечественного ТОО «Абди Ибрагим Глобал Фарм» закупается по 24730 тенге (женерик не имеющий преквалификацию ВОЗ), аналогичный препарат стоит у ЮНИСЕФ 924 тенге, при этом он имеет преквалификацию ВОЗ. Разницу в 25 раз невозможно назвать здоровой и нужно срочно предпринимать что-нибудь оптимальное.

Сабиля Шугелова, директор ОФ «Өмірге сен», акцентировала внимание на том, что нет документов, регламентирующих лечение пациентов со спинально-мышечной атрофией (СМА) на дому. К тому же с начала 2021 года не состоялось ни одного заседания Формулярной комиссии. Дело в том, что людям с СМА постоянно требуется фактически реанимационное оборудование. Есть больные, которые годами находятся на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Когда человек постоянно на ИВЛ, ему необходимо специальное питание от профильных производителей. Г-жа Шугелова попросила рассмотреть вопрос о том, чтобы закупка такого питания была оформлена как лекарственное средство для закупа «СК-Фармация». Попутно она пожаловалась на сложности с благотворительностью в условиях Казахстана, поскольку отечественное законодательство – прежде всего налоговое – такую деятельность не поощряет.

Спинально-мышечная атрофия – это генетическое заболевание. Примерно каждый 40-ой житель планеты является его носителем. Если мужчина и женщина с такими генами решили создать потомство, то ребенок получает тяжкий недуг. Сабиля Шугелова особо выделяет, что если Минздрав начнет проводить скрининг молодых пар, то в итоге выиграют и конкретные люди, и общество, и государство.

Отдельная проблема встречи – высокая цена (порой катастрофически высокая) лекарств для орфанных (редких) заболеваний. Так, один флакон Нусирестена стоит 42,25 млн тенге, а в год для 13 детей требуется препарата на 4,7 млрд тенге. Флакон Этенлирсена стоит 3,95 млн тенге. Для 15 детей в год необходимо 8,17 млрд тенге. Г-н Буркитбаев честно признал, что не знает как эффективно решать данную проблему.

Если перейти к теме общих рекомендаций, то нам видятся очень разумными предложения Нурали Аманжолова, президента ОЮЛ «Центрально-Азиатская ассоциация людей, живущих с ВИЧ». В частности, предлагается вместо двухэтапного тендера проводить электронные торги с прозрачной ценой товара. Разумеется, закупать нужно не самые дешевые препараты и реагенты, а оптимальные по соотношению цены и качества.

Отдельные предложения касались буферного запаса препаратов, чтобы больные не оставались месяцами без жизненно важных лекарств, как сейчас. Г-н Искалиев заявил, что сейчас прорабатывается вопрос о 25% буферном запасе.

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