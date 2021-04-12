Доллар снова подорожал на торгах

Нур-Султан. 12 апреля. КазТАГ — Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на сегодняшний день средневзвешенный курс доллара составил Т433,32 (+0,15).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по Т433,6-Т435,5, евро – Т514-Т517,5, рос. рубль — Т5,6-Т5,68.

Между тем цены на нефть изменились разнонаправленно на торгах 12 апреля.

Майские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,02%, составив $59,32 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,02% — до $62,95 за баррель.