ПЦР-тест и вакцинация не нарушают режим соблюдения поста в Рамадан — ДУМК РК

Нур-Султан. 12 апреля. КазТАГ — Адель Рустемова. ПЦР-тест и вакцинация не нарушают режим соблюдения поста, заявил член совета ученых духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) Бауржан Алиулы.

«Оразу (соблюдение поста — прим. авт.) нарушают вещи, которые попадают в желудок естественным путем — через рот, нос и прямую кишку. А вакцинация прививается через кожу. Также она не придает сил человеку, как это делает система. Поэтому вакцинация не нарушает пост. Поэтому компоненты вакцины можно получать вовремя, не дожидаясь окончания месяца Рамадан», — ответил Алиулы на онлайн-брифинге в Алматы в понедельник.

Также, свое мнение по поводу вакцинации высказал главный имам Алматы Еркинбек Шокай.

«Опасность этого вируса угрожает не только нашей стране, но и всему миру. Ученые и медики говорят, что вакцинация — единственный путь, который спасет нас от коронавируса. Поэтому мы должны достичь коллективного иммунитета. И я полагаюсь на медиков. В вакцине мы не видим противоречащих шариату и исламу вещей. Поэтому мы должны вакцинироваться, чтобы спасти себя, семью и все общество. Мы рекомендуем вакцинацию, и даже Президент нашей страны привился вакциной. И сколько наших медиков, чиновников, знаменитых людей тоже прививаются. Поэтому мы все должны рекомендовать вакцинацию», — рассказал Шокай.

Специалисты также рассказали, нарушает ли пост мусульман сдача ПЦР-анализа во время Рамадана.

«ПЦР-тест не нарушает режим соблюдения поста. Потому что, как мы сообщили выше, по шариату пост нарушают вещи, которые попадают в желудок. А при сдаче ПЦР-теста в желудок ничего не попадает. Поэтому во время Рамадана можно сдавать ПЦР-тесты и не опасаться того, что ваш пост буден нарушен», — добавил Алиулы.

В этом году священный месяц Рамадан начинается в ночь с 12 на 13 апреля и заканчивается 12 мая.